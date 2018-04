Der Deutsche Mieterbund hat Pläne des Finanzministeriums für eine Bundesförderung des sozialen Wohnungsbaus begrüßt. "Damit setzt die neue Bundesregierung ein erstes positives Signal für den bezahlbaren Mietwohnungsbau", erklärte Direktor Lukas Siebenkotten am Dienstag in Berlin. Andernfalls hätten diese Zahlungen 2019 auslaufen müssen, so Siebenkotten.

Das Bundesfinanzministerium will das Grundgesetz ändern, damit der Bund den Ländern "Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (...) im Bereich des sozialen Wohnungsbaus" gewähren kann. Das geht aus einem Referentenentwurf hervor, der jetzt von den anderen Ministerien geprüft werden soll. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Jährlich müssen aus Sicht des Mieterbundes mindestens 80 000 neue Sozialmietwohnungen gebaut werden. Die Kosten der öffentlichen Förderungen lägen demnach bei etwa drei Milliarden Euro für Bund und Länder. Die Bundesmittel müssten auf dem heutigen Niveau von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr festgeschrieben werden, verlangte Siebenkotten. Außerdem sollten die Länder den gleichen Betrag zur Verfügung stellen.

Auch der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) reagierte erfreut. "Die Grundgesetzänderung könnte eine drohende wohnungspolitische Spaltung zwischen armen und reichen Ländern verhindern", sagte Präsident Axel Gedaschko. Auch die Grünen im Bundestag begrüßten die Pläne./hrz/hoe/DP/fba

AXC0278 2018-04-10/16:35