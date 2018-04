Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits treiben am Dienstag die Kurse an den europäischen Börsen nach oben. Der DAX gewinnt 1 Prozent auf 12.381 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,6 Prozent an. Damit können die Indizes ihre Tageshöchststände allerdings nicht ganz halten. Denn EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny hat eine Erhöhung des Einlagensatzes thematisiert. Das treibt den Euro und die Anleihenrenditen nach oben und bremst die Aktien.

Trotzdem bleibt die Stimmung relativ gut, weil Chinas Präsident Xi Jinping niedrigere Importzölle auf Autos und Erleichterungen bei Investitionen in chinesische Unternehmen angekündigt hat. Nun hofft der Markt auf eine Entspannung im Handelsstreit.

Star des Nachmittags sind VW, die um 3,8 Prozent steigen auf 170,68 Euro. Der VW-Konzern könnte mit dem Führungswechsel laut Händlern nun in eine neue Phase eintreten. "Müller hat den Konzern vergleichsweise gut durch den Diesel-Skandal geleitet", sagt ein Händler. Diese Phase sei nun vorbei. Herbert Diess könnte nun die Neustrukturierung umsetzen, mit Abspaltungen und Börsengängen des Truck-Bereichs oder auch von Lamborghini.

Generell profitiert die Stimmung für die Autoaktien aber auch von den Aussagen Xis. BMW steigen um 2 Prozent und Daimler um 1,4 Prozent. Der Autoindex in der europäischen Stoxx-Index-Welt legt um 1,7 Prozent zu, nur die ebenfalls vom Welthandel abhängigen Rohstoffwerte zeigen sich mit 2,5 Prozent Plus noch fester.

DAX von Autos und Bayer getrieben

Die Autotitel sind aber nicht der einzige Grund, weshalb der DAX in Europa überdurchschnittlich zulegt. Bayer ziehen um 5 Prozent an, denn die Leverkusener könnten der Übernahme von Monsanto einen großen Schritt näher gekommen sein. Das US-Justizministerium habe sich entschieden, den Megadeal zu gestatten, nachdem die beiden Konzerne sich verpflichteten, weitere Vermögenswerte zu veräußern, sagten mit der Sache vertraute Personen. Eine Grundsatzvereinbarung zwischen den Unternehmen und der Bundesbehörde, die in den letzten Tagen vermittelt worden sei, markiere einen Durchbruch in dem Fusionskontrollverfahren.

Im Minus notieren Deutsche Bank, Händler sprechen mit Blick auf den Abschlag von 0,7 Prozent von Gewinnmitnahmen. Nachdem der Führungswechsel den Kurs am Montag noch getrieben hatte, heißt es nun, der neue Chef Christian Sewing müsse erst einmal liefern.

LVMH nach starkem Jahresstart sehr fest

Aber auch die Berichtssaison liefert bereits erste Neuigkeiten. So hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im ersten Quartal dank der größten Sparte einen kräftigen Umsatzanstieg erzielt. Sowohl Asien, die USA als auch Europa wiesen gute Wachstumsraten auf, teilte der französische Luxusgüterkonzern mit. LVMH selbst spricht von einem "bemerkenswerten" Start ins neue Jahr. Der Kurs gewinnt 3,8 Prozent.

Der Schweizer Aromen- und Riechstoff-Hersteller Givaudan ist im ersten Quartal 2018 gewachsen, aber nicht so stark wie am Markt erwartet. Givaudan verlieren 3,4 Prozent, im Fahrwasser notieren die Aktien des Wettbewerbers Symrise 1,5 Prozent leichter.

Deutsche Beteiligungs AG überrascht negativ

Die Deutsche Beteiligungs AG hat dagegen überraschend vor einem Gewinneinbruch im zweiten Geschäftsquartal gewarnt. Grund dafür sei, dass das Bewertungs- und Abgangsergebnis aus dem Portfolio in den drei Monaten Januar bis März voraussichtlich "erheblich unter dem des entsprechenden Vorjahresquartals" liegen werde. Dieses sei maßgeblich für den Konzerngewinn, der deshalb ebenfalls deutlich unter dem Vorjahreswert ausfallen dürfte. Die Aktie bricht in der Folge um 5 Prozent ein. Dagegen ziehen die ebenfalls im SDAX notierten Zooplus um 5,6 Prozent an auf 153,10 EUR, das Brokerhaus Liberum empfiehlt sie mit einem 200er Kursziel zum Kauf.

Im TecDAX erholen sich RIB Software um gut 10 Prozent. Händler sprechen von Käufen vor einem Termin in Hongkong. Dort wird RIB gemeinsam mit Microsoft die MTWO-Cloud präsentieren. "Der starke Rückschlag wird nun zum Einstieg genutzt", sagt ein Händler.

Russland-Sanktionen wirken auch in Westeuropa

Die Russland-Sanktionen drücken weiter auf Metro. Sie fallen um 2,8 Prozent. An der Moskauer Börse fällt der RTS nur noch um 0,1 Prozent, der Rubel steht allerdings weiter unter Druck.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.429,46 0,43 14,61 -2,13 Stoxx-50 3.030,41 0,57 17,10 -4,64 DAX 12.369,51 0,88 107,76 -4,24 MDAX 25.746,00 0,18 47,15 -1,74 TecDAX 2.559,51 1,21 30,60 1,20 SDAX 12.047,04 0,49 58,49 1,35 FTSE 7.238,05 0,60 43,30 -6,56 CAC 5.289,34 0,49 25,95 -0,44 Bund-Future 159,25 -0,21 0,02 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,2362 +0,32% 1,2304 1,2322 +2,9% EUR/JPY 132,28 +0,53% 131,90 131,91 -2,2% EUR/CHF 1,1805 +0,19% 1,1785 1,1792 +0,8% EUR/GBP 0,8720 -0,01% 0,8708 1,1472 -1,9% USD/JPY 107,01 +0,21% 107,19 107,06 -5,0% GBP/USD 1,4176 +0,33% 1,4130 1,4136 +4,9% Bitcoin BTC/USD 6.758,30 +0,4% 6.778,81 6.772,60 -50,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,63 63,42 +1,9% 1,21 +7,2% Brent/ICE 69,94 68,65 +1,9% 1,29 +6,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.339,68 1.336,29 +0,3% +3,39 +2,8% Silber (Spot) 16,57 16,50 +0,4% +0,07 -2,2% Platin (Spot) 929,75 934,00 -0,5% -4,25 +0,0% Kupfer-Future 3,12 3,08 +1,5% +0,05 -5,8% ===

