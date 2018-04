Ölsorte Brent steigt wieder auf 70 US-Dollar pro Fass Preis befindet sich wieder nahe seiner höchsten Niveaus seit 2014 Laut Berichten will Saudi Arabien vor dem Aramco-IPO die 80 Dollar-Marke sehe

Zusammenfassung:Der Ölpreis (Brent) ist zu Beginn dieser Woche gestiegen und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten nach dem jüngsten Chemieangriff in Syrien haben diese Entwicklung begünstigt. Öl hat heute um mehr als 2% an Wert gewonnen und wird erneut um die 70 Dollar pro Barrel gehandelt. Der Rohstoff bewegt sich nun wieder in der Nähe seines höchsten Niveaus seit 2014. Der Tageschart zeigt, dass der Preis heute aus einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal ausgebrochen ist. Die Bullen werden wahrscheinlich beim Wert des Januar-Hochs (70,77 Dollar pro Barrel) versuchen, einen erneuten Ausbruchsversuch vorzunehmen. Der Abverkauf am Freitag in Verbindung mit dem unterschreiten der Unterstützungszone bei 67,45 Dollar pro Barrel ließ erst nichts Gutes erahnen. Doch am Wochenende machten die syrischen Nachrichten dies jedoch zu einem Fehlausbruch. ...

