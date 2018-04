Liebe Leser,

Apple konnte am Montag das jüngst wieder erreichte knappe Kaufsignal verteidigen. Das Unternehmen befindet sich letztlich auf dem Weg nach oben, heißt es für die Analysten der Charttechnik. Jetzt sind auch in dieser Woche die früher erklommenen Allzeithochs möglich. Und zwar schnell. Konkret: Die Aktie ging um wenige Cent nach unten, allerdings im europäischen Handel. Insofern sind die Signale übergeordnet zu bewerten. Hier zeigt sich, dass die Aktie in einem charttechnischen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...