Spielball Nr. 1 ist derzeit die Aktie der RBI, die gestern mit -11,66 Prozent Abgang das grösste Tagesminus eines ATX-Werts 2018 baute und nach 586 Tagenwieder unter den MA200 gefallen ist. Hier ging es um diffuse Ängste bezüglich des US-Geschäfts. Der bisherige grösste Tagesverlust im ATX 2018 kam vom 25.1. und vom Damals-Noch-ATX-Wert Zumtobel, der an diesem Tag 11,26 Prozent einbüsste. Der grösste Tagesgewinn 2018 gehört übrigens dem Verbund mit +8,19 Prozent am 26. Jänner. Aber, no risk, no fun: Wir haben gestern um 16:16 Uhr zum Preis von 27,210 EUR mal erste RBI-Stücke für das wikifolio aufgesammelt. Gut möglich, dass heute weiter zugekauft...

