Massive Warnstreiks im öffentlichen Dienst bringen Teile des deutschen Flugverkehrs zum Erliegen. Was Betroffenen tun können.

Noch haben Ulrich Romaschevski und Anton Schöps die Hoffnung nicht verloren. Gerade haben sie am Check-In-Schalter der Lufthansa in Terminal B des Flughafens Köln/Bonn drei große Pakete abgegeben, jedes 17 Kilometer schwer. Darin: Wichtige Bauteile, die der Zulieferer eines deutschen Autobauers dringend in seinem Werk in Mexiko benötigt.

"Sonst drohen dort die Bänder stillzustehen", sagt Romaschevski. Ihm gehört eine kleine Transportfirma, Anton Schöps ist sein Kurier. In drei Stunden soll dessen Flieger nach München abheben. Von dort geht es noch am Abend weiter nach Mexiko. Doch auf der Anzeigetafel haben sie schon gesehen, dass eine andere Lufthansa-Maschine eine halbe Stunde vorher nicht abheben wird. "Annulliert" steht dort - wie bei den meisten anderen Verbindungen. Der Grund: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi befindet sich im Arbeitskampf.

Warum streikt das Flughafenpersonal?

Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn für die 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst - darunter auch Flughafenpersonal, das gewöhnlich für reibungslosen Ablauf an den großen Airports sorgt. Nicht so am Dienstag. Da streikten Tausende, in Köln und Frankfurt, in München und Bremen.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt legten die Frauen und Männer an den Sicherheitsschleusen ihre Arbeit nieder. Am Flughafen Köln/Bonn, dem sechsgrößten des Landes, waren es die Feuerwehrleute. Bis zum Nachmittag fielen alleine in Köln Dutzende Flüge aus. Reisende mussten sich bis zum Abend über auf erhebliche Verspätungen einstellen.

Was können Reisende tun, deren Flug im Zuge des Streiks ausfällt?

Während Ulrich Romaschevski und Anton Schöps noch hofften, ihr Flug möge nicht betroffen sein, suchten andere nach Rat. "Fluggäste sollten sich als Erstes informieren, ob die Airline innerhalb von drei Stunden einen Ersatzflug anbietet", sagt Blagoy Penchev, Reiserechtsexperte beim Internetportal Flightright. Dazu sind sie nämlich verpflichtet.

Nicht selten gelingt das. "Denn Airlines haben oft die Möglichkeit, auf Flugzeuge von Tochterunternehmen oder Charterflieger auszuweichen", sagt Penchev. Am Dienstag war dies nicht der Fall. Denn da ging in Köln über Stunden gar nichts. Ohne Feuerwehrleute auf Bereitschaft hebt kein Flieger ab.

Welche Pflichten haben die Airlines sonst noch?

"Kunden können einen Tausch verlangen", sagt Rechtsexperte Penchev. Airlines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...