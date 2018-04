Versöhnliche Signale aus Peking lassen die Angst vor einem Handelskrieg schwinden. Die US-Anleger erkennen darin eine Einstiegschance.

Erleichterung über versöhnliche Töne aus Peking im Handelsstreit haben am Dienstag auch der Wall Street Auftrieb gegeben. Nach Fernost und Europa zeigten sich die New Yorker Börsianer erleichtert. Der Dow Jones lief rund zwei Prozent fester bei 24.442 Punkten. Der S&P500 legte 1,4 und der Nasdaq-Composite 1,7 Prozent zu. In Frankfurt notierte der Dax ein knappes Prozent fester.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte eine Öffnung der heimischen Wirtschaft und eine Senkung von Importzöllen bekräftigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...