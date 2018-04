DJ PTA-HV: Diebold Nixdorf Aktiengesellschaft: Einladung zur HauptversammlungHauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



Paderborn (pta026/10.04.2018/16:30) - Diebold Nixdorf Aktiengesellschaft



Paderborn



Wertpapier-Kenn-Nummer: A0CAYB ISIN: DE000A0CAYB2



Einladung zur Hauptversammlung



Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am



Donnerstag, 17. Mai 2018, um 11.00 Uhr



im Hansesaal, Schützenhof Paderborn, Schützenplatz 1, 33102 Paderborn



stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.



I. Tagesordnung



1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse der Diebold Nixdorf Aktiengesellschaft und der gebilligten Konzernabschlüsse zum 30.09.2017 und zum 31.12.2017, der Lageberichte der Gesellschaft und der Konzernlageberichte (einschließlich der Berichte des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016/2017 und nach § 289a Abs. 1 bzw. § 315a Abs. 1 HGB für das Rumpfgeschäftsjahr 2017) sowie der Berichte des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 und das Rumpfgeschäftsjahr 2017



Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG



Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt nicht. § 175 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht sowie bei einem Mutterunternehmen auch den vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entgegennimmt. Der Jahresabschluss der Gesellschaft und der Konzernabschluss, jeweils für das Geschäftsjahr 2016/2017 und das Rumpfgeschäftsjahr 2017, wurden vom Aufsichtsrat gebilligt; die Jahresabschlüsse der Diebold Nixdorf Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016/2017 und für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 sind damit festgestellt. Da auch kein Sonderfall nach § 173 AktG vorliegt, wonach durch entsprechende Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen worden ist, braucht die Hauptversammlung im Hinblick auf die vorgenannten Unterlagen nicht zu beschließen.



Auch hinsichtlich des Berichts des Aufsichtsrats ist eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung gesetzlich nicht vorgesehen. Der nach § 171 Abs. 2 AktG schriftlich zu erstattende Bericht des Aufsichtsrats soll die Aktionäre und die Öffentlichkeit über das Ergebnis seiner Prüfung der Abschlussunterlagen unterrichten und ist darüber hinaus ein Rechenschaftsbericht des Aufsichtsrats über seine eigene Tätigkeit.



Die genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Diebold Nixdorf Aktiengesellschaft, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn, eingesehen und im Internet unter



https://www.dieboldnixdorfag.com/de-de/about-us/investor-relations/dieboldnixdor fag/general-meeting



eingesehen und heruntergeladen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.



2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2017



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.



4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen.



5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2017



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.



6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018



Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, für das Geschäftsjahr 2018 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Diebold Nixdorf Aktiengesellschaft zu bestellen.



7. Wahl von Anteilseignervertretern zum Aufsichtsrat



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung i. V. m. §§ 95 Satz 5, 96 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Mitbestimmungsgesetzes vom 04. Mai 1976 (MitbestG) aus zwölf Mitgliedern, von denen sechs Mitglieder gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG von den Anteilseignern gewählt werden. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden. § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG bestimmt u.a. für dem Mitbestimmungsgesetz unterliegende börsennotierte Gesellschaften, dass sich der Aufsichtsrat jeweils zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und aus Männern zusammensetzen muss. Um diesem Mindestanteilsgebot zu entsprechen, müssen bei der Gesellschaft mindestens vier Aufsichtsratssitze von Frauen und mindestens vier Aufsichtsratssitze von Männern besetzt sein. Dieser Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen (sog. Gesamterfüllung), sofern nicht die Anteilseigner- oder Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat dem durch Beschluss widersprechen (§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG). Ein solcher Widerspruch wurde vorliegend nicht erklärt.



Die Amtszeit des Anteilseignervertreters Dr. Dieter Düsedau endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 17. Mai 2018. Der Anteilseignervertreter Jonathan B. Leiken ist bisher mit Beschluss vom 20. Februar 2018 gerichtlich bestellt. Die Kandidaten sollen von der Hauptversammlung auch für die Zukunft zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt werden. Darüber hinaus ist anstelle des mit Beschluss vom 25. April 2017 gerichtlich bestellten Herrn Stefan Merz ein neuer Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen, da Herr Merz für eine Fortsetzung seiner Aufsichtsratstätigkeit nicht zur Verfügung steht.



Dies vorausgeschickt und auf Vorschlag seines Nominierungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die folgenden Personen als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen:



a) Herrn Dr. Dieter Düsedau, München, Physiker,



für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.



Persönliche oder geschäftliche Beziehungen von Herrn Dr. Düsedau zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär:



Mitglied des Board of Directors der Diebold Nixdorf, Incorporated, North Canton, Ohio, USA.



Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu derzeit bestehenden Mitgliedschaften von Herrn Dr. Düsedau in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:



- Diebold Nixdorf, Incorporated, North Canton, Ohio, USA - WINCOR NIXDORF International GmbH, Paderborn



b) Herrn Jonathan B. Leiken, Shaker Hts., Ohio, USA, Jurist, Senior Vice President Chief Legal Officer & General Counsel der Diebold Nixdorf, Incorporated,



für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.



Persönliche oder geschäftliche Beziehungen des Jonathan B. Leiken zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär:



Chief Legal Officer & General Counsel der Diebold Nixdorf, Incorporated,



Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu derzeit bestehenden Mitgliedschaften von Herrn Leiken in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:



- WINCOR NIXDORF International GmbH, Paderborn - Diebold Nixdorf Holding Germany Inc. & Co. KGaA, Paderborn - Inspur Financial Information Technology Co., Ltd., Suzhou, China - Diebold Financial Equipment Company, Ltd., Shanghai, China



c) James B. Lambo, Canton, Ohio, USA, lizensierter Public Accountant, Vice President Internal Audit der Diebold Nixdorf, Incorporated,



für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.



Persönliche oder geschäftliche Beziehungen von Herrn Lambo zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär:



Vice President Internal Audit der Diebold Nixdorf, Incorporated.



Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu derzeit bestehenden Mitgliedschaften von Herrn Lambo in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:



Herr Lambo hat keine weiteren Mitgliedschaften im vorgenannten Sinne.



Es ist vorgesehen, die Wahl gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex als Einzelwahl durchzuführen. Der Aufsichtsrat hat (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresApril 10, 2018 10:30 ET (14:30 GMT)sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass sie den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Das Mindestanteilsgebot des § 96 Abs. 1 Satz 1 AktG wäre nach Wahl der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten unverändert erfüllt.



8. Verzicht auf die individualisierte Veröffentlichung der Vorstandsvergütung des einzelnen Vorstandsmitglieds in den Jahres- und Konzernabschlüssen der Diebold Nixdorf AG für die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 gemäß §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 3 HGB



Im Geschäftsbericht der Diebold Nixdorf, Incorporated, als Konzernobergesellschaft der Diebold Nixdorf AG sind nach US-rechtlichen Vorgaben auch detaillierte Angaben zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Diebold Nixdorf AG enthalten. Um die insoweit aufwändige interne Abstimmung der Erstellung der Jahresabschlussunterlagen der Diebold Nixdorf, Incorporated, und der Diebold Nixdorf AG sowie mögliche Widersprüche in den nach unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards erstellten Rechnungslegungswerken zu vermeiden, halten es Vorstand und Aufsichtsrat für zweckmäßig, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, im Jahres- und Konzernabschluss der Diebold Nixdorf AG künftig von einer individualisierten und detaillierten Darstellung der Vorstandsvergütung abzusehen.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die in § 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB verlangten Angaben in den Jahres- und Konzernabschlüssen der Diebold Nixdorf AG unterbleiben. Dieser Beschluss findet auf den Jahres- und Konzernabschluss der Diebold Nixdorf AG für die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 Anwendung.



II. Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:



Dr. Dieter Düsedau, München, Mitglied des Board of Directors der Diebold Nixdorf, Incorporated



Dr. Dieter Düsedau ist Physiker und war bis 2014 Director (Senior Partner) von McKinsey & Company in München. Er leitete dort die Strategiepraxis und war davor 15 Jahre für McKinseys Telekom-, IT- und Medienpraxis verantwortlich.



Seit er 1988 zu McKinsey stieß, hat Dr. Düsedau vor allem Klienten in der High-tech- und Finanzdienstleistungsindustrie beraten. Seit 1992 konnte er durch zahlreiche Projekte zu Wincor Nixdorfs Entwicklung beitragen.



Vor seiner Zeit bei McKinsey arbeitete Dr. Düsedau am Max-Planck-Institut für Physik, CERN, an der University of Michigan und am Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) an quantenfeldtheoretischen Themen. Er ist Diplom-Physiker (Universität München) und erhielt am M.I.T. einen PhD in theoretischer Physik.



Seit August 2016 ist er Independent Director im Board der Diebold Nixdorf, Inc., seit Januar 2014 Mitglied im Aufsichtsrat der Diebold Nixdorf AG (vormals Wincor Nixdorf AG) wo er auch Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist. Bis zur Verschmelzung der Kontron AG auf die S&T im Juni 2017 war er dort Mitglied im Aufsichtsrat. Er ist Gru?Onder und Vorsitzender von startsocial, einer bundesweiten Initiative zur Fo?Orderung sozialer Projekte unter Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin, leitet das Kuratorium des Max-Planck-Instituts fu?Or Physik und ist Mitglied in den Kuratorien des Deutschen Museums sowie der Stiftung zur Förderung der Wissenschaften in Bayern.



Dr. Du?Osedau, Vater dreier Kinder, ist Münchner und lebt mit seiner Frau in seiner Heimatstadt.



Jonathan B. Leiken, Shaker Hts., Ohio, USA, Senior Vice President Chief Legal Officer & General Counsel der Diebold Nixdorf, Incorporated



- Berufliches



2014-heute Diebold Nixdorf, Incorporated, North Canton, Ohio, USA Positionen: Senior Vice President, Chefsyndikus und Schriftführer des Verwaltungsrats Tätigkeit: Globale Verantwortlichkeit für die Rechtsabteilung und das Compliance-Programm des Diebold Nixdorf-Konzerns 2005-2014 Jones Day Rechtsanwaltskanzlei, Cleveland, Ohio und New York, USA Position: Partner Tätigkeit: Wahrnehmung der Interessen von Unternehmen, Vorständen, Ausschüssen und Privatpersonen bei behördlichen Ermittlungen, Zivilverfahren und vor Gericht 2001-2004 U.S. Department of Justice, U.S. Attorney's Office für den südlichen Bezirk von New York - Criminal Division, USA Position: Federal Prosecutor Tätigkeit: Vertretung der Anklage in zahlreichen Strafsachen in Geschworenenprozessen vor dem Federal Court New York; Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika vor dem US Court of Appeals in Berufungsverfahren; Vertreter (Assistant U.S. Attorney) der strafrechtlichen Abteilung der US-Bundesstaatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York im Bundesjustizministerium. - Ausbildung/akademische Laufbahn



2005-2017 Case Western Reserve University Law School, Cleveland/Akron, Ohio Area, USA Position: Außerordentlicher Professor der Rechtswissenschaften Tätigkeit: Leitung von Lehrveranstaltungen zum Thema Verfolgung und Verteidigung von Wirtschaftskriminalität 1994-1997 University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA Studium der Rechtswissenschaften (Doctor Jur.) 1990-1994 Brandeis University, Waltham, Massachusetts, USA Politikwissenschaften (Bachelor) - Persönliches



Geburtsdatum 22. Oktober 1971 Geburtsort Cleveland, Ohio, USA Nationalität US-Amerikanisch Wohnort Shaker Hts, Ohio, USA James B. Lambo, Canton, Ohio, USA, lizensierter Public Accountant, Vice President Internal Audit der Diebold Nixdorf, Incorporated



- Berufliches



2006-heute Diebold Nixdorf, Incorporated, North Canton, Ohio, USA Position: Vice President, Internal Audit Tätigkeit: Überwachung der globalen internen Auditfunktion der Organisation 2003-2006 The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, USA Position: Director Internal Audit, Americas; Manager Global Information Technology Audit Tätigkeit: Interne Revision für die Region Amerika; IT-Audit-Aktivitäten auf globaler Ebene. 1990-2003 PricewaterhouseCoopers LLP, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Position: verschiedene bis hin zu Senior Manager Certified Public Accounting (CPA) Tätigkeit: Bereitstellung von externen Finanzprüfungsdienstleistungen für verschiedene Kunden in verschiedenen Branchen. Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Informationssysteme, Risikomanagement und interne Kontrollen. - Ausbildung



1986-1990 John Carroll University, University Heights, Ohio, USA Buchhaltung/Accountancy (BS in BA) - Persönliches



Geburtsdatum 17. Dezember 1967 Geburtsort New Castle, Pennsylvania, USA Nationalität US-Amerikanisch Wohnort Canton, Ohio, USA III. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung



Das Grundkapital der Gesellschaft von Eur 33.084.988,00 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 33.084.988 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 33.084.988 beträgt. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung am 10. April 2018 3.268.777 eigene Stückaktien, aus denen ihr keine Rechte zustehen.



IV. Teilnahme an der Hauptversammlung



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss spätestens bis zum Ablauf (24.00 Uhr MESZ) des 10. Mai 2018 bei der Gesellschaft unter der Adresse



Diebold Nixdorf Aktiengesellschaft c/o DZ BANK AG vertreten durch dwpbank - DSHVG - Landsberger Str. 187 80687 München Fax: +49 (0) 69/5099 1110 E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de



zugegangen sein.



Die Anmeldung hat in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform (§ 126b BGB) durch das depotführende Institut erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache nachzuweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (sog. Nachweisstichtag) beziehen, also auf den 26. April 2018, 0.00 Uhr MESZ, und der Gesellschaft unter der vorstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf (24.00 Uhr MESZ) des 10. Mai 2018 zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag keine Bedeutung für den Umfang und die Ausübung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind weder teilnahme- noch stimmberechtigt, soweit sie sich nicht von anderen Aktionären, die teilnahme- und stimmberechtigt sind, entsprechend bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung bevollmächtigen lassen.



V. Stimmrechtsvertretung



Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresApril 10, 2018 10:30 ET (14:30 GMT)