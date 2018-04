Bonn - Die Tarifkommission der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat heute das von der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) am 28. Februar 2018 vorgelegte Tarifangebot angenommen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di: Dieser Entscheidung war eine Mitgliederbefragung in den Betrieben der Deutschen Post AG vorausgegangen, an der sich in der Zeit vom 12.

Den vollständigen Artikel lesen ...