Oleg Deripaska und sein Aluminium-Imperium Rusal leiden gewaltig unter den US-Sanktionen gegen Russland. Schuld ist auch ein Callgirl. Nun sind Milliarden Dollar und Zehntausende Arbeitsplätze bedroht.

Eigentlich hätte Oleg Deripaska am Wochenende allen Grund zum Feiern gehabt. Sein Aluminiumkonzern Rusal beging offiziell den achtzehnten Gründungstag. Deripaska liebt Partys. Ob auf dem internationalen Wirtschaftsforum in Davos oder beim russischen Pendant in Sankt-Petersburg, sein Leichtmetallimperium gilt stets als heißer Anwärter auf den Titel der besten After-Work-Party. Im Januar ließen Deripaskas Manager zum Beispiel Enrique Iglesias einfliegen, den Gästen servierten sie Kaviar und Edelchampagner. Später kursierten Fotos des Aluminium-Tycoons auf der Tanzfläche.

Doch die Stimmung auf der jüngsten Feier dürfte deutlich reservierter gewesen sein. Denn seit vergangenem Freitag gehört der 50-jährige Milliardär zu den ersten großen Fischen in Russlands privater Wirtschaft, die mit US-Sanktionen belegt wurden. Die Ausweitung der Liste hat Russlands Finanzmärkte und den Rubelkurs auch am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Seit die USA es untersagt haben, mit 24 Funktionären und Firmenchefs sowie 15 Firmen aus Russland Geschäfte zu treiben, hat die russische Landeswährung über zehn Prozent ihres Werts verloren. Der russische Aktienindex RTS rauschte seit Freitag um ein Sechstel nach unten. Doch während Analysten in Moskau hoffen, dass sich diese Turbulenzen als vorübergehend erweisen, könnten die Sanktionen Deripaska und seinem Konzern den wirtschaftlichen Todesstoß verpassen.

So warnte Rusal seine Geldgeber nicht nur vor Zahlungsausfällen, sondern forderte seine Kontrahenten auch auf, Zahlungen vorerst einzustellen. Das Unternehmen müsse zunächst prüfen, ob seine Kunden, die überwiegend im Ausland sitzen, Rusal überhaupt noch legal in US-Dollar bezahlen können. Allein wegen der fallenden Aktienkurse verlor Deripaska laut des Bloomberg Billionaires Index über eine Milliarde Dollar oder 15 Prozent seines Vermögens.

