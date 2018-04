Das Baugewerbe boomt, viele Unternehmen arbeiten bereits an ihrem Limit. Wie die Branche der Auftragsflut Herr werden will - und wo Probleme lauern, erklärt Heiko Stiepelmann vom Verband der Deutschen Bauindustrie.

Herr Stiepelmann, es fällt privaten, öffentlichen und gewerblichen Bauherren immer schwerer, Bauhandwerker und Bauunternehmen für ihre Aufträge zu finden. Warum reagiert die Baubranche nicht auf die wachsende Nachfrage? Sie reagiert doch. Neue Mitarbeiter werden eingestellt. Inzwischen arbeiten 812.000 Beschäftigte in der Baubranche. Es gibt auch mehr Auszubildende. Und zusätzliche Gerätekapazitäten werden gerade aufgebaut. Mehr als ein Viertel der Bauunternehmen plant derzeit Investitionen zum Zweck von Kapazitätserweiterungen. Allein im Januar hat der Umsatz der Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten nominal um 21,3 Prozent zugelegt. Das zeigt die hohe Dynamik in der Branche.

Mit 85 Prozent Auslastung sind die Unternehmen inzwischen nah am Limit. Wir haben eine hohe, aber im Vergleich zu anderen Branchen des verarbeitenden Gewerbes keine außergewöhnliche Auslastungssituation. Das erscheint nur so, weil die Baubranche seit 1995 in einem langanhaltenden Tief steckte. Wir hatten Jahr für Jahr Rückgänge. Die Zahl der Beschäftigten lag mal bei 1,4 Millionen und war auf 700.000 zurückgegangen. Lange Zeit konnten die Auftraggeber die Firmen auf die Preisuntergrenze drücken.

Jetzt hat sich der Markt zugunsten der Auftragnehmer gedreht. Aber sowohl bei Maschinen als auch bei Arbeitskräften ist kapazitätsmäßig noch Luft. Bei Kapazitätserweiterungen muss die Branche jedoch mit Augenmaß vorgehen, weil zu große Kapazitäten bei der nächsten Konjunkturdelle nicht mehr ausgelastet würden. Davor haben die Unternehmen mit Recht Angst. Zumal wir in der Bauwirtschaft vor einer Digitalisierungswelle stehen, die mittelfristig die Arbeitsproduktivität deutlich erhöhen wird.

Woran fehlt es aktuell denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...