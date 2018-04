Liebe Leser,

die Commerzbank hat Schwierigkeiten, in Sachen Digitalisierung voranzukommen. In einigen Bereichen ist das Angebot der Bank bereits hochmodern, überfordert jedoch einige Kunden. In anderen, größeren Bereichen hinkt das Angebot jedoch noch den Ansprüchen weit hinterher. Völlig veraltete IT-Systeme und überholte Angebote für die Bank-Kunden machen die Umstellung in ein digitales Zeitalter schwer.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Reicht das Geld für die Neuausrichtung ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...