Mit einer schnellen Wischbewegung wird die zähfließende Schokolade vom Rand der silbernen Schüssel aufgefangen. Chocolatier Kai Zieginger knetet die Masse mit zwei silbernen Spachteln wie flüssiges Gummi auf einer kalten Marmorplatte, bis die Masse in Form gegossen werden kann. Damit die zuvor auf 45 Grad erhitzte Schokolade die richtige Konsistenz erhält, ist Können gefragt. "So einfach ist das nicht", betont der Hamburger Werksleiter der größten europäischen Nestlé-Schokoladenfabrik Arturo Galvan. Vor allem, weil gerade rosa "Ruby"-Schokoladenriegel hergestellt werden.

Jede Schokolade habe besondere Eigenschaften und unterscheide sich etwa im Fließverhalten voneinander. Die rosa Süßigkeit könne zudem erst seit kurzem produziert werden. Der Nahrungsmittelkonzern hofft, damit auch den europäischen Markt zu erobern. In Japan und Korea seien die Riegel innerhalb der ersten Verkaufswoche jeden Tag nach einer halben Stunde vergriffen gewesen.

Was der gelernte Konditor Zieginger in zehn Minuten schafft, wird einen Steinwurf entfernt im Sekundentakt produziert. Am Dienstag kündigte der Konzern an, rund 40 Millionen Euro in die Fabrik zu investieren. Dort rattern die Maschinen rund um die Uhr.

Am Eingang liegen Ohrenschützer für Besucher und Mitarbeiter parat. Es läuft fast alles automatisch, nur selten muss einer der mehr als 800 Mitarbeiter in den rund 30-minütigen Prozess eingreifen, den etwa ein Schokoriegel durchlaufen muss, bis er fertig eingepackt ist. Die verpackten Süßigkeiten verschwimmen auf dem Fließband zu einer roten Linie, denn mehr als 900 Doppelriegel werden hier pro Minute eingewickelt - in einer einzigen der drei Doppel-Riegel-Maschinen. Am Tag sind es laut Konzern rund eine Million, 170 Tonnen Süßigkeiten insgesamt verlassen die Fabrik täglich. Davon sind knapp zwei Drittel für den Export bestimmt.

Eine besondere Herausforderung ist es, Schokolade mit Waffeln herzustellen. Damit sich die Teigwaren nicht mit Schokolade vollsaugen und den Riegel zum Platzen bringen, müssten sie ausreifen, erklärt Werksleiter Galvan. Dies gelte auch für die neuen Schokoladenriegel.

Die rosa Süßigkeit wird laut Nestlé auf Basis einer besonderen Kakaobohne hergestellt und erhält ihr Aussehen nicht durch Einfärbung, sondern durch ein neues Produktionsverfahren und die "Ruby"-Kakaobohnen. Eine Besonderheit sei etwa das fruchtige Aroma. Dabei werde diese Schokolade für ganz Europa in Hamburg hergestellt. In Deutschland soll sie Anfang Mai in den Handel kommen./mjm/DP/fba

AXC0288 2018-04-10/17:17