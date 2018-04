Unsere Krypto-Produktpalette wird mit einem Open-End Partizipationszertifikat auf Bitcoin-Cash ergänzt. Interessant für alle, die an Bitcoin Cash glauben und sich nicht mit «IT-Administration» auseinandersetzen möchten. Doch was ist Bitcoin Cash eigentlich und wo liegen Unterschiede zum Bitcoin? Vontobel emittierte 2016 als erster Schweizer Emittent ein börsenkotiertes Partizipationszertifikat auf die Kryptowährung Bitcoin. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Beispielsweise teilte sich nach langer Debatte die Bitcoin-Blockchain am 1. August 2017 mittels Hard-Fork. Dadurch entstand die neue Kryptowährung Bitcoin Cash. Gleich von Beginn weg mischte die digitale Währung unter den größten Kryptowährungen mit. Per 27.03.2018...

