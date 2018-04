Pfizer (WKN:852009) vermarktet bereits das Lungenkrebsmedikament Xalkori, das 600 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringt, und könnte im nächsten Jahr zwei weitere Lungenkrebsmedikamente auf den Markt bringen. Das Unternehmen hat vor Kurzem die FDA-Zulassung für Lorlatinib und Dacomitinib beantragt, zwei Medikamente gegen schwer behandelbare Lungenkrebsfälle. Wenn diese Medikamente zugelassen werden, könnte es die Ergebnisse der Patienten verbessern und wesentlich zum Umsatz von Pfizer beitragen. Sehen wir uns das also genauer an. Vorerst nur Zweitlinientherapie, aber Erstbehandlung ist möglich Zuerst sehen wir uns Lorlatinib an, ein Medikament, das für die Behandlung von Patienten mit ALK-positivem metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) geprüft wird. Diese behandlungsresistenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...