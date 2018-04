Die Invest 2018 gilt als Leitmesse und Kongress für Finanzen und Geldanlage. Sie ist am 13. und 14. April die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum. Kein Wunder also, dass auch eine Vielzahl an Brokern und Trader vor Ort sein werden. Wir geben Ihnen hier ein paar Stichpunkt und die Möglichkeit der Anmeldung mit auf den Weg, um die Invest optimal vorzubereiten und uns vielleicht auch dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...