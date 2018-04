Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag beflügelt. Der DAX gewann 1,1 Prozent auf 12.397 Punkte. Angeführt wurde der Aufschwung von VW und von Bayer. VW profitierten vom bevorstehenden Führungswechsel, Bayer von Grünem Licht für die Übernahme von Monsanto.

Chinas Präsident Xi Jinping hat niedrigere Importzölle auf Autos und Erleichterungen bei Investitionen in chinesische Unternehmen angekündigt. "Damit nimmt für den Moment zumindest die Angst vor einem Handelskrieg ab", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Führungswechsel soll bei VW neue Phase einleiten

VW stiegen um 4,5 Prozent. Der VW-Konzern könnte mit dem Führungswechsel laut Händlern nun in eine neue Phase eintreten. "Müller hat den Konzern vergleichsweise gut durch den Diesel-Skandal geleitet", sagte ein Händler. Diese Phase sei nun vorbei. Herbert Diess könnte nun die Neustrukturierung umsetzen, mit Abspaltungen und Börsengängen des LKW-Bereichs oder auch von Lamborghini.

Generell profitierte die Stimmung für die Autoaktien aber auch von den Aussagen Xis. BMW stiegen um 1,9 Prozent und Daimler um 1,2 Prozent, Conti legten um 2,8 Prozent zu.

Bayer mit Durchbruch bei Monsanto-Übernahme

Bayer zogen um 4,7 Prozent an, denn die Leverkusener könnten der Übernahme von Monsanto einen großen Schritt näher gekommen sein. Das US-Justizministerium habe sich entschieden, den Megadeal zu gestatten, nachdem die beiden Konzerne sich verpflichteten, weitere Vermögenswerte zu veräußern, sagten mit der Sache vertraute Personen. Eine Grundsatzvereinbarung zwischen den Unternehmen und der Bundesbehörde, die in den letzten Tagen vermittelt worden sei, markiere einen Durchbruch in dem Fusionskontrollverfahren.

Im Minus notierten Deutsche Bank, Händler sprachen mit Blick auf den Abschlag von 0,5 Prozent von Gewinnmitnahmen. Nachdem der Führungswechsel den Kurs am Montag noch getrieben hatte, hieß es nun, der neue Chef Christian Sewing müsse erst einmal liefern.

Deutsche Beteiligungs AG überrascht negativ - RIB kräftig erholt

Deutsche Beteiligungs AG fielen um 4,5 Prozent. Das Unternehmen hat vor einem Gewinneinbruch im zweiten Geschäftsquartal gewarnt. Dagegen zogen die ebenfalls im SDAX notierten Zooplus um 5,8 Prozent an auf 153,40 EUR, das Brokerhaus Liberum empfiehlt sie mit einem 200er Kursziel zum Kauf.

Im TecDAX erholten sich RIB Software um knapp 14 Prozent. Händler sprachen von Käufen vor einem Termin in Hongkong. Dort wird RIB gemeinsam mit Microsoft die MTWO-Cloud präsentieren. "Der starke Rückschlag wird nun zum Einstieg genutzt", sagte ein Händler.

Steinhoff brachen um weitere 15 Prozent ein auf nur noch 17 Cent. Damit fielen sie auf ein neues Rekordtief. Und Metro litten weiter unter den neuen Russland-Sanktionen. Sie gaben um 2,1 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 101,9 (Vortag: 79,6) Millionen Aktien im Wert von rund 4,14 (Vortag: 3,04) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.397,32 +1,11% -4,03% DAX-Future 12.398,00 +1,16% -4,13% XDAX 12.393,41 +1,29% -3,64% MDAX 25.815,80 +0,46% -1,47% TecDAX 2.568,47 +1,56% +1,56% SDAX 12.066,57 +0,65% +1,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,15 -31 ===

