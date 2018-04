Liebe Leser,

in Bezug auf Neuigkeiten könnte es in den kommenden Wochen eher ruhiger bei Aixtron bleiben. Denn üblicherweise wird einige Wochen vor der Bekanntgabe neuer Zahlen bzw. der jährlichen Hauptversammlung in Bezug auf Kapitalmarkt-Kommunikation einen Gang zurückgeschaltet. Eine Prognose für 2018 hat der Vorstand von Aixtron ohnehin bereits gegeben - es ist unwahrscheinlich, dass diese noch vor der anstehenden Hauptversammlung (der festgesetzte Termin dafür ist der 16. Mai) aktualisiert ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...