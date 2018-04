Liebe Leser,

nun ist es also beschlossen. Bekanntlich hatte der Aufsichtsrat der Deutschen Bank am Sonntag für das Unternehmen bedeutende Entscheidungen getroffen. So soll der bisherige Vorstandsvorsitzende John Cryan die Bank verlassen. Dies soll bereits zum Monatsende geschehen. Neuer Vorstandsvorsitzender soll "mit sofortiger Wirkung" (wie es am Sonntag hieß) Christian Sewing werden. Da dieser seinen Posten sofort antritt und John Cryan erst zum Monatsende die Bank verlassen wird, ist ... (Peter Niedermeyer)

