Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Dienstag im Einklang mit den wichtigen Handelsplätzen weltweit klar im Plus geschlossen. Für die verbesserte Stimmung bei den Investoren sorgten versöhnliche Signale aus China im Handelsstreit in den USA. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte an einem Wirtschaftsforum Zugeständnisse wie tiefere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht gestellt.

Zumindest für den Moment nehme die Angst vor einem Handelskrieg ab, kommentierte ein Marktteilnehmer. Gleichzeitig tauchten allerdings auch weitere geopolitische Probleme am Horizont auf, mahnte er mit Verweis auf die Spannungen im Syrien-Konflikt oder auf die Sanktionen gegen Russland. Zunehmend gerät derweil auch die anlaufende Quartals-Berichtssaison in den Fokus der Anleger.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,79% höher auf 8'755,57 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,68% auf 1'433,93 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) legte um 0,81% auf 10'262,17 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 25 fester und fünf im Minus.

Die deutlichsten Gewinne unter den Bluechips entfielen auf die Titel des Luxusgüterherstellers Richemont (+2,3%). Unterstützung boten starke Quartalszahlen des französischen Konkurrenten LVMH, der den Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...