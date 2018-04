Tagesausblick für 11.4.: DAX springt über 112.400. Bayer und VW im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte zeigten sich heute weiter im Aufwind. Für Erleichterung sorgte die Ankündigung von Chinas Präsident Xi Jinping, die Wirtschaft des Landes zu öffnen und den Handelskonflikt mit niedrigeren Zöllen zu entschärfen. Der DAX schob sich dabei auf 12.400 Punkte und somit wieder in den Bereich des Märzhochs. Zu den beiden Zugpferden zählten dabei Bayer und VW. Einen mächtigen Sprung nach oben machte heute zudem der Ölpreis und zog Ölaktien wie Exxon mit.

Morgen stehen vor allem Verbraucherpreise und das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung im Fokus.

Unternehmen im Fokus

Bei Bayer deutet sich die Zustimmung des US-Justizministeriums zur Übernahmen von Monsanto an. Die Aktie schob sich daraufhin auf EUR 98. Facebook stößt in den ersten Handelsstunden an die Widerstandsmarke bei USD 161,30. Gelingt der Ausbruch über diese Marke bietet sich die Chance auf eine Erholung bis USD 180. Leoni meldete befriedigende Zahlen und zeigte sich auch für 2018 optimistisch. Bei ThyssenKrupp wird diese Woche der Aufsichtsrat über das Joint Venture der Stahlsparte mit Tata Steel Europe entscheiden. Danach liegt es in den Händen der Kartellbehörden. Die Aktie kratzt zum Handelsschluss an der Hürde bei EUR 22,20. Der VW-Konzern kündigte einen Umbau im Verstand an. Anleger quittierten dies mit einem Kursaufschlag von über vier Prozent.

Morgen wird unter anderem LVMH Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem laden Airbus und MTU Aero Engines zur Hauptversammlung.

Die Deutsche Lufthansa meldet Verkehrszahlen für März.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, März

USA - Verbraucherpreise, März

USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 20. - 21. März

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 2.000/12.090/12.200/12.350 Punkte

Dem DAX eröffnete mit einem Gap nach oben und bewegte sich anschließend in einer engen Range um 12.400 Punkte. Die nächste Hürde liegt bei 12.460 Punkten. Die Bullen scheinen am Drücker. Bei Rücksetzern auf 12.200 Punkten sollten Anleger noch nicht nervös werden. Die Stimmung dürfte frühestens unterhalb von 12.000 Punkte kippen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2018 - 10.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.04.2012 - 10.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

