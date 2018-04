Der EUR/JPY notierte zuletzt auf 132,38 und damit 0,64 Prozent im Plus am Dienstag. Katalysator für die Kursschwankungen waren vor allem die Wortmeldungen einiger Vertreter der Europäischen Zentralbank sowie die allgemeine Stimmung am Markt. Die Gemeinschaftswährung beschleunigte zunächst gen Norden, nachdem Österreichs-Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied ...

