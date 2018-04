Ist der Handelsstreit jetzt vom Tisch?

Anders als zu Wochenbeginn ging dem DAX am heutigen Dienstag nicht die Puste aus. Für die gute Stimmung am Aktienmarkt hatte unter anderem Chinas Präsident Xi Jinping gesorgt.

Das war heute los. Auf einem Wirtschaftsforum versprach Xi Jinping Handelsschranken abzubauen und beispielsweise die Importzölle auf Autos abzusenken. Damit trug er in entscheidender Weise zu einer Entspannung im Handelsstreit mit den USA bei. Während Marktteilnehmer mit Erleichterung auf die versöhnlichen Töne aus China reagierten, bleibt es abzuwarten, wie lange diese Ruhe im Handelsstreit halten kann. Schließlich genügt ein Tweet von US-Präsident Donald Trump, um die Märkte wieder verrücktspielen zu lassen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX lief es heute für die Aktien von Bayer und Volkswagen besonders gut. Während Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) in der Spitze um fast 6 Prozent an Wert zulegen konnte, kletterte der Kurs der VW-Aktie zeitweise um rund 5 Prozent in die Höhe. Die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer profitierte von einer Meldung des "Wall Street Journal", wonach die US-Kartellwächter die milliardenschwere Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto unter Auflagen erlauben würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...