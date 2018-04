Die Bundesbank macht der Öffentlichkeit einen Teil ihres Goldschatzes zugänglich. Seltene Barren und Münzen werden im hauseigenen Geldmuseum gezeigt.

Gut sieben Monate nach Ende der Verlagerung von Goldreserven aus dem Ausland präsentiert die Bundesbank erstmals einen Teil ihres Schatzes der Öffentlichkeit. "Kaum ein Thema erfreut sich in der Bevölkerung eines größeren Interesses als Gold", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele am Dienstag in Frankfurt. Im Geldmuseum der Notenbank werden ab Mittwoch acht besonders interessante Barren sowie seltene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...