London - China hat am Dienstag im Handelskonflikt mit den USA Druck vom Kessel genommen und damit Europas Aktienmärkte gestützt. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte in einer Rede auf einem Wirtschaftsforum geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Zugang zum chinesischen Markt und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht gestellt. Der EuroStoxx 50 baute daraufhin die Vortagesgewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...