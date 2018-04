(neu: Schlusskurse, VW-Spekulationen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Womöglich bald sinkende Einfuhrzölle nach China und bessere Bedingungen für dort produzierende ausländische Unternehmen haben am Dienstag die Aktien der europäischen Autofirmen angetrieben. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts gehörte mit knapp 1,9 Prozent Plus zu den größten Favoriten in Europa.

Auch deutsche Hersteller profitierten davon: Die Aktien von Daimler und BMW waren mit Gewinnen von bis zu 1,9 Prozent unter den Spitzenwerten im Dax zu finden. Die Krone setzte der Branchenbewegung aber die VW-Aktie mit einem mehr als 4-prozentigen Kurssprung auf. Bei den Wolfsburgern sorgte die Spekulation über einen möglichen Chefwechsel für zusätzlichen Rückenwind.

Die Autobranche profitierte davon, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem asiatischen Wirtschaftsforum im südchinesischen Bo'ao eine weitere Öffnung seines Landes versprochen hatte. Unter anderem sollen Einfuhrzölle auf Autos, die gegenwärtig 25 Prozent ausmachen, noch in diesem Jahr "bedeutend" sinken. China ist für die deutschen Autobauer einer der wichtigsten Märkte überhaupt.

"Fürs Sentiment sind die Aussagen aus China sicher gut, aber es bleibt weiter unklar, was das letztlich den Autobauern bringen wird, also wie sich das fundamental auswirkt", sagte ein Analyst. Einerseits werde ein Großteil der deutschen Autos bereits vor Ort produziert, andererseits stünden die angedrohten Strafzölle auf US-Waren noch im Raum. "Und auch dort produzieren deutsche Autobauer und setzen ihre Fahrzeuge dann in China ab."

Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler hob vor dem Hintergrund des schwelenden Handelskonflikts mit den USA hervor: "Erstaunlicherweise scheint der Druck von US-Präsident Trump Wirkung zu zeigen - und da die Aussagen aus China vom Staatschef persönlich kommen, haben sie Gewicht." Der Experte rechnet nun damit, dass diese Zollerleichterungen tatsächlich kommen werden. "Das kann durchaus 2 oder 3 Prozent an den Gewinnen der Unternehmen ausmachen."

Doch für weit wichtiger hält er die ebenfalls in Aussicht gestellte Änderungen an der Eigentümerstruktur von Unternehmen, die in China wirtschaften. "Wenn nicht-chinesische Hersteller sich endlich zu gleichen Teilen oder sogar mehrheitlich an Unternehmen in China beteiligen dürfen, dann könnten sie diese Konzerne zunehmend in Eigenregie fahren", sagte der Metzler-Experte. "Und das ist noch wichtiger als das Zollthema."/ck/tih/das/he

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0316 2018-04-10/18:33