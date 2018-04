Ergänzung um einzigartige landesweite mobile Alarmierungsmöglichkeiten und Ausbau der Führungsrolle auf internationalen Märkten

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für das kritische Ereignismanagement und die Unternehmenssicherheit, die dazu beitragen, die Sicherheit von Menschen und schnellere Betriebsabläufe zu gewährleisten, hat den Abschluss der Übernahme von Unified Messaging Systems ASA ("UMS") bekanntgegeben. UMS mit Sitz in Oslo, Norwegen, bietet ein weltweit einzigartiges landesweites mobiles Alarmierungssystem für die Bevölkerung und ist zudem einer der führenden kritischen Kommunikationsanbieter in Europa. Durch die Kombination der bewährten mobilen Alarmierungs-, Krisenmanagement- und Benachrichtigungsanwendungen von UMS mit der marktführender Softwareplattform Critical Event Management (CEM) von Everbridge schafft die Übernahme ein einzigartiges Paket an Lösungen, die Kunden bei der Bewertung von Bedrohungen, der Initiierung und Bewältigung von Ereignissen unterstützen und Betroffene aus der Nachbarschaft oder einem Gebäude auf landesweiter Ebene und auf der ganzen Welt benachrichtigen.

Das Population Alerting System (PAS) von UMS bietet Zweiwege-SMS-Übertragungsfunktionen für die gesamte mobil vernetzte Bevölkerung. Zu diesem Zweck verfügt UMS über die einzigartige Fähigkeit, Nachrichten an die Mobiltelefone von allen, die mit den Mobilfunkmasten eines Betreibers verbunden sind, zu schicken. Das Unternehmen bietet zudem standortbasierte Alarmierungstechnologie, mit denen Kommunen geografisch bestimmen können, wohin Benachrichtigungen innerhalb einer Region gesendet werden sollen. Diese Funktion kann sowohl von landesweit als auch weltweit tätigen Unternehmen eingesetzt werden, die vor Ort und auf Reisen befindliche Mitarbeiter erreichen möchten, wobei die Alarmierung in der bevorzugten Sprache automatisiert erfolgt. Die PAS-Systeme von UMS werden in einer Reihe von Ländern eingesetzt und ermöglichen eine landesweite Alarmierung für Schweden, Norwegen, die Niederlande, die Bahamas, Singapur, Griechenland und Kambodscha sowie die Stadt Kiew und einige der größten Staaten Indiens.

Als einer der international führenden Anbieter von Massenbenachrichtigungen erhöht UMS die internationale Reichweite von Everbridge erheblich. UMS unterstützt beispielsweise über 1.200 Kunden in Nordeuropa und erreicht per Bevölkerungsalarmierung weltweit über 500 Millionen Menschen. Das Krisen- und Notfallmanagementprodukt Previstar wird für das Planungs- und Ressourcenmanagement von großen öffentlichen Sicherheitsbehörden an Orten wie Virginia, Georgia, Massachusetts, West Bengalen in Indien sowie der US-Marine eingesetzt. Previstar wird die Krisenmanagementfunktionen von Everbridge erheblich erweitern.

"Wir freuen uns, UMS bei Everbridge begrüßen zu dürfen, um unser internationales Wachstum zu beschleunigen und die umfassendste ‚Critical Event Management'-Plattform für Unternehmen, Bundesstaaten und Kommunen und jetzt auch ganze Länder zu schaffen", sagte Jaime Ellertson, CEO von Everbridge. "UMS stellt Everbridge ein leidenschaftliches und kundenorientiertes Expertenteam sowie differenzierte Technologie zur Verfügung und gemeinsam verfolgen wir die Mission, im Falle eines kritischen Ereignisses für die Sicherheit von Menschen zu sorgen und den Betrieb aufrechtzuerhalten."

Zusammen bilden Everbridge und UMS ein weltweites Team aus über 700 Mitarbeitern, das sich der Entwicklung innovativer, differenzierter Lösungen für das Management kritischer Ereignisse verschrieben hat. Durch den Zusammenschluss erweitert Everbridge seine internationale Expertise bei der Planung von Geschäftskontinuität, Notfallreaktion und kritischen Ereignissen, während die Kunden von UMS Zugang zur "Critical Event Management"-Plattform von Everbridge zur Vergrößerung des Umfangs und der Bereitstellung von Messagingdiensten rund um den Globus erhalten.

"Die umfangreichen technischen Möglichkeiten, das breite Angebot und die Erfahrung des weltweit tätigen Teams von Everbridge bilden die perfekte Ergänzung zu UMS", so Espen Gylvik, Chief Executive Officer von UMS. "Wir freuen uns darauf, mit dem Marktführer zusammenzuarbeiten, um kritische Dienstleistungen und innovative Kommunikationslösungen anzubieten, die das Leben der Menschen entscheidend verändern."

Im Rahmen der Übernahme wird das gesamte Aktienkapital von UMS auf rund 268 Mio. NOK bzw. rund 33,6 Mio. USD bewertet

