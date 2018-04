Liebe Leser,

inzwischen ist die 12-Monats-Performance der ThyssenKrupp-Aktie in den roten Bereich gefallen (aktuell rund -5%). Damit ist die Aktie derzeit in Bezug auf den DAX (wo sie bekanntlich Einzelwert ist) ein Underperformer geworden. Der deutsche Leitindex schafft es für den 12-Monats-Zeitraum immerhin auf ein ca. +/- Null - was zwar auch nicht erfreulich ist, aber noch besser als rund 5% Minus. Diese Woche steht auf der Agenda von ThyssenKrupp nichts Weltbewegendes. Vielleicht ... (Peter Niedermeyer)

