Das Analysehaus SRC Research bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 50 Euro für UBM . Mit dem operativen Ergebnis in 2017, der Stärkung der Bilanzstruktur und der gefüllten Pipeline sehen die Analysten das Unternehmen in einer sehr guten Position für die kommenden Jahre. Das Unternehmen konnte alle seine für 2017 gesetzten Ziele mehr als erfüllen und die SRC-Experten gehen davon aus, dass dies auch in 2018 wieder gelingen wird. Ihre Erwartungen liegen deshalb über der Guidance und sie erwarten aktuell ein Vorsteuerergebnis von rund 54 Mio. Euro.

