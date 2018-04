Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,23% auf 86,2, davor 9 Tage ohne Veränderung , S Immo -3,43% auf 16,32, davor 5 Tage im Plus (4,97% Zuwachs von 16,1 auf 16,9), S&T+13,81% auf 23,9, davor 4 Tage ohne Veränderung , Mayr-Melnhof -1,54% auf 127,6, davor 3 Tage im Plus (4,52% Zuwachs von 124 auf 129,6), Immofinanz -1,8% auf 2,18, davor 3 Tage im Plus (3,64% Zuwachs von 2,14 auf 2,22). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Warimpex 1,47 (MA100: 1,46, xU, davor 57 Tage unter dem MA100), Wolford 13,6 (MA100: 13,62, xD, davor 36 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Adler Real Estate (bester mit 3,67%), Bawag Group (schlechtester mit -3,15%), Borussia Dortmund (bester mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...