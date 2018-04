Auftragsflut und Rekordgewinne: Für Airbus könnte die Hauptversammlung am Mittwoch ein Fest werden - wenn den Konzern nicht ständig die Sünden der Vergangenheit einholen würden.

Eigentlich könnten sie es am Mittwoch im Amsterdamer Szene-Viertel De Pijp krachen lassen. Wenn sich die Airbus-Aktionäre im Hotel Okura zur Hauptversammlung von Europas größtem Luftfahrtkonzern treffen, gibt es vordergründig genug Grund zu Freude.

Die Geschäfte laufen anders als noch vor wenigen Jahren extrem gut - Auftragsflut im Kerngeschäft Zivilflugzeuge und Rekordgewinne inbegriffen. Sogar für drängende technische Probleme, etwa bei den Triebwerken des Bestseller-Passagierjets A320neo, zeichnen sich Lösungen ab. Doch die staatlichen und privaten Aktionäre können nur begrenzt feiern. Sie müssen ein paar handfeste Krisen und Probleme abwenden.

Für die meiste Unruhe sorgt der aktuelle Führungswechsel. Der wirkt auf den ersten Blick nicht sonderlich problematisch. Es geht vor allem darum, innerhalb der nächsten zwölf Monate einen Nachfolger für Konzernchef Tom Enders zu finden. Doch tatsächlich steckt mehr dahinter.

Zum einen ist Enders Abschied nur der Abschluss des wohl größten Führungswechsels im Konzern. Vor und mit dem Konzernlenker wird etwa die Hälfte des ganzen Vorstands ausgetauscht - darunter alle wichtigen Posten. Bereits weg sind Marwan Lahoud, Marketingvorstand und unausgesprochen oberster Sachwalter französischer Interessen im Konzern, sowie die Führung im Kerngeschäft Passagierjets mit dessen Leiter Fabrice Brégier und dem schillernden Verkaufsvorstand John Leahy. Dann folgte der Innovationsvorstand des Konzerns Paul Eremenko. Mit Enders Abgang erwarten Insider auch die Demission von Finanzchef Harald Wilhelm. Und auch die Tage von Verwaltungsratschef Denis Ranque sind gezählt.

Als wenn diese Änderungen nicht genug wären, sind sie von reichlich politischer Begleitmusik untermalt. Seit Enders seinen Abschied verkündete, melden nun sowohl die deutsche als auch die französische Seite ihre Ansprüche an. Und das so stark, dass der Konzern jüngst mitteilte, die Cheffrage werde erst zum Jahresende entschieden. Freundlich verklausuliert war wohl gemeint: ‚Bis dahin sollen bitte alle in der Politik ...

