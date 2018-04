Es sollte ein milliardenschwerer Börsengang in der Ölbranche werden. Doch nun haben sich die Anteilseigner von Varo gegen den IPO entschieden.

Varo Energy, ein großes Unternehmen im nordeuropäischen Raffinerie- und Endkundengeschäft, hat seinen geplanten Börsengang abgesagt. Das Unternehmen, dem 45 Prozent an der Bayernoil-Raffinerie in der Nähe von Ingolstadt gehören und das ein Vertriebsnetz in Deutschland unterhält, hatte erst vor drei Wochen seine Absicht verkündet, an die Börse zu gehen ("Intention to Float").

Eigentlich sollten bei dem Börsengang, im Fachjargon "Initial Public Offering" (IPO) genannt, 30 bis 40 Prozent der Anteile des Unternehmens verkauft werden. Gehandelt werden sollte die Aktie in den Niederlanden, dort wo Vitol seinen offiziellen Sitz hat.

Vitol ist der weltgrößte unabhängige Ölhändler und neben der amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft Carlyle Group und dem niederländischen Investor Reggeborgh einer der drei ...

