München (ots) - Zum heute durch das Kabinett beschlossenen Pflege-Paket für Bayern sagt der bayerische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Kai A. Kasri:



"Ministerpräsident Söder und Ministerin Huml haben die Bedeutung einer sicheren und umfassenden pflegerischen Versorgung erkannt und wichtige Verbesserungen für Pflegebedürftige und deren Familien auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat klar gemacht, dass es jede Bürgerin und jeden Bürger in Bayern dabei unterstützen will, seine individuelle Vorstellung vom Leben im Alter zu verwirklich - ambulant betreut zuhause oder auch in einem Pflegeheim. Das bringt allen Bereichen der Pflege Wertschätzung entgegen."



Der Leiter der bayerischen bpa-Landesgeschäftsstelle Joachim Görtz ergänzt:



"Das geplante Landesamt für Pflege rückt die wichtige Arbeit der Unternehmen und der Mitarbeiter in dieser Branche noch stärker in die Wahrnehmung. Für uns wird es ein wichtiger Partner sein, um die entscheidenden Themen der Personalausstattung und der flächendeckenden Sicherstellung einer angemessenen pflegerischen Versorgung diskutieren und weiterentwickeln zu können."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.200 in Bayern) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.



