Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat die Fusionsverhandlungen mit dem Rivalen Sprint einem Medienbericht zufolge wieder aufgenommen. Die Gespräche seien jedoch noch nicht weit fortgeschritten und es sei unklar, welche Bedingungen den Unternehmen vorschwebten, schrieb das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. T-Mobile und Sprint äußerten sich zu dem Bericht zunächst nicht.

Eigentlich hatten die Telekom und der japanische Technologiekonzern Softbank das Ringen um eine Fusion ihrer US-Mobilfunktöchter erst vor fünf Monaten offiziell eingestellt. Die Parteien beschnuppern sich schon lange - sollte der Bericht stimmen, so wäre es bereits das dritte Mal in vier Jahren, dass eine Fusion ausgelotet wird. An der Börse ließ der Bericht die Sprint-Aktien um mehr als 20 Prozent steigen. Die Papiere von T-Mobile legten um 7 Prozent zu. Die Titel des Mutterkonzerns Deutsche Telekom legten um fast 2 Prozent zu./hbr/he

ISIN DE0005557508 US8520611000 JP3436100006 US8725901040

AXC0326 2018-04-10/19:12