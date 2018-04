Liebe Leser,

die Commerzbank-Aktie bewegte sich seit September 2017 in einem stabilen und stetigen Aufwärtstrend. Dieser führte die Aktie am 26. Januar auf ein neues Hoch bei 13,82 Euro. Im Zuge der allgemein nervösen Stimmung am Markt wurde dieser Trend jedoch Anfang Februar gebrochen. Die Aktie ging in eine Korrektur über, die immer noch anhält.

Der Kursverlauf im Februar war von einer hohen Volatilität gekennzeichnet. Gependelt wurde um die 50-Tagelinie. Sie war in den ersten ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...