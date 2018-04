Israel hat die Fischereizone vor dem Gazastreifen von sechs auf neun Seemeilen (knapp 17 Kilometer) ausgeweitet. Dies gelte für die kommenden drei Monate, teilte das Militär am Dienstag mit. Ziel sei es, eine weitere Verschlechterung der humanitären Lage im Gazastreifen zu verhindern.

Seit Ende März sind bei den schwersten Konfrontationen im Grenzbereich seit dem Gazakrieg 2014 mindestens 32 Palästinenser getötet und mehr als 2800 verletzt worden, die meisten von ihnen durch Tränengas. Hunderte erlitten nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums Schussverletzungen bei Massenprotesten. Bereits zuvor hatten Menschenrechtsorganisationen vor einer Verschlechterung der humanitären Lage in dem Küstenstreifen mit zwei Millionen Einwohnern gewarnt.

Die Fischerei sei der zweitwichtigste Sektor im Gazastreifen sowie eine wichtige Nahrungsquelle und ein wirtschaftlicher Wachstumsmotor für die Bevölkerung, hieß es in der Mitteilung der israelischen Armee.

Bedingung für die Ausweitung sei, dass die Fischer sich an die Vereinbarungen hielten. Israel hat vor mehr als zehn Jahren eine Seeblockade gegen das Palästinensergebiet am Mittelmeer verhängt. Palästinenser dürfen nur in einer ausgewiesenen schmalen Zone entlang der Küste auf Fischfang gehen. Dieser Bereich ist jedoch stark überfischt

In den Oslo-Friedensverträgen ab 1993 hatte Israel mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) ursprünglich eine Fischereizone von 20 Seemeilen vereinbart. Israel hatte diese Zone jedoch über die Jahre aus Sicherheitsgründen und als Strafe für Anschläge und den Beschuss Israels immer weiter eingeschränkt./le/DP/fba

AXC0329 2018-04-10/19:21