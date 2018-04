Von Drew FitzGerald und Dana Mattioli

NEW YORK (Dow Jones)--T-Mobile US und der US-Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter berichten, befinden sich diese Gespräche allerdings noch im Anfangsstadium.

Es wäre das dritte Mal in vier Jahren, dass sich die US-Tochter der Deutschen Telekom AG und der Rivale Sprint an einem Zusammenschluss versuchen. Beim letzten Mal sollen die Gespräche an der Frage der Kontrolle eines fusionierten Unternehmens gescheitert sein. Allem Anschein nach wollte sich Masayoshi Son, Chairman des Sprint-Eigners Softbank, damals nicht mit der Rolle des Junior-Partners zufrieden geben.

Laut den Informanten ist nicht klar, welche Konditionen dieses Mal als Verhandlungsgrundlage herangezogen werden. Ein Scheitern der Gespräche sei dieses Mal ebenso gut möglich wie beim letzten Mal.

April 10, 2018

