US-Erzeugerpreise steigen im März stärker als erwartet

In den USA hat der Preisdruck auf vorgelagerter Ebene angezogen. Im März stiegen die Erzeugerpreise um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, kletterten die Erzeugerpreise in der Kernrate - ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie - ebenfalls um 0,3 Prozent.

EZB/Nowotny warnt vor verspäteter geldpolitischer Normalisierung

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von Ratsmitglied Ewald Nowotny nicht zu lange mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik warten. Nowotny sagte bei einer Konferenz in London laut Redetext: "Der Inflationsausblick stimmt mit unserem mittelfristigen Inflationsziel von unter, aber nahe 2 Prozent überein."

Nowotny: EZB-Zinsanhebungen mit Einlagensatz beginnen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von Ratsmitglied Ewald Nowotny nicht zu lange mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik warten und eine Anhebung ihrer Zinsen mit dem Bankeinlagensatz beginnen. Nowotny sagte bei einer Konferenz in London laut Redetext: "Der Inflationsausblick stimmt mit unserem mittelfristigen Inflationsziel von unter, aber nahe 2 Prozent überein."

EU-Kommission will Investitionen in Startups ankurbeln

Die Europäische Kommission will innovative und erfolgreiche Startups mit einem Risikokapital-Programm fördern. Es gebe genügend talentierte und innovative Unternehmer in Europa, zu viele Startups würden es aus Geldmangel jedoch nicht über die kritische Zwei-Jahres-Marke hinaus schaffen, sagte Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen. Mit dem Fondsprogramm VentureEU soll die Höhe der Investitionen in Startups verdoppelt werden.

IWF: Kredite werden bei günstigen Finanzierungsbedingungen riskanter

Ein beschleunigtes Kreditwachstum geht nach Erkenntnissen des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit einem erhöhten Risikogehalt von Unternehmenkrediten einher. Der IWF kommt in seinem Globalen Finanzstabilitätsbericht zu der Erkenntnis, dass dieser Effekt ein Stabilitätsrisiko darstellt, das über den bereits bekannten negativen Stabilitätseffekt einer gesteigerten Kreditvergabe hinausgeht.

Verfassungsgericht: Grundsteuer muss bis Ende 2019 reformiert werden

Das Bundesverfassungsgericht hat die derzeitige Regelung zur Bemessung der Grundsteuer verworfen und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 für eine Neuregelung gesetzt. Die geltenden Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer seien verfassungswidrig, urteilte das Gericht. "Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den 'alten' Bundesländern sind jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar", so die Richter.

Union und SPD: "Guter Auftakt" bei Kabinettsklausur

Union und SPD haben bei ihrer ersten Kabinettsklausur nach der Bundestagswahl demonstrativ Optimismus verbreitet. Die Minister Peter Altmaier (CDU, Wirtschaft), Hubertus Heil (SPD, Arbeit) und Andreas Scheuer (CSU, Verkehr) sprachen auf Schloss Meseberg übereinstimmend von einem guten Auftakt der insgesamt zweitägigen Veranstaltung. Beschlüsse wurden dabei bisher nicht gefasst.

Deutschland und Ukraine starten drittes Wirtschaftsforum

Deutschland und die Ukraine planen eine Frischzellenkur für ihre Wirtschaftsbeziehungen. Zum Ende des Jahres ist die dritte Auflage des deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforums geplant, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Berlin erklärte. Merkel lobte die "breite Agenda von Reformen" in der Ukraine und versprach, dass Deutschland mit Rat und Tat zur Seite stehen werde.

Trump sagt Reise nach Lateinamerika wegen Syrien ab

Wegen der Lage in Syrien hat US-Präsident Donald Trump seine für Ende der Woche geplante Lateinamerika-Reise überraschend abgesagt. Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, will der Präsident "die amerikanische Antwort auf Syrien beaufsichtigen". Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Ost-Ghuta bei Damaskus hatte der US-Präsident der syrischen Regierung mit einer "starken Reaktion" gedroht und erklärt, er werde darüber noch in der Nacht zum Dienstag oder "kurz danach" entscheiden.

Trumps Heimatschutzberater Bossert tritt zurück

Der Heimatschutzberater von US-Präsident Donald Trump, Tom Bossert, hat seinen Rücktritt erklärt. Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, mit. Die Ankündigung erfolgte einen Tag nach dem Amtsantritt von Trumps neuem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton.

Frankreich und Saudi-Arabien schließen Wirtschaftsabkommen

Zum Abschluss des Frankreich-Besuchs des saudiarabischen Thronfolgers Mohammed bin Salman wollen beide Länder eine Reihe von Wirtschaftsverträgen unterzeichnen. Unter anderem wollten die Mineralölkonzerne Total und Saudi Aramco nach saudiarabischen Angaben ein Investitionsprojekt besiegeln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt bin Salman am Dienstagabend.

Britische EU-Gegner wollen Brexit-Museum gründen

Mit einem eigenen Museum wollen britische EU-Gegner den Brexit würdigen. In dem "Museum of Brexit" solle künftigen Generationen "die Geschichte des Kampfes für die Unabhängigkeit Großbritanniens" nahe gebracht werden, heißt es auf der Internetseite des Projekts (museumofbrexit.uk). Die Briten werden aufgerufen, Wahlkampfplakate zum Brexit-Referendum, Fotos, Briefe und andere Erinnerungsstücke zu spenden.

Russlands Außenminister Lawrow akzeptiert Einladung nach Pjöngjang

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat eine Einladung seines nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong Ho zu einem Besuch in Pjöngjang angenommen. Bei einem seltenen Treffen der beiden Außenminister in Moskau forderte Lawrow zudem "hieb- und stichfeste Garantien" für Nordkoreas Sicherheit im Falle einer atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel. Russland begrüße ein Ende der gegenseitigen Drohungen zwischen den beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA.

