Drei turbulente Jahre in Wolfsburg liegen hinter Herbert Diess. Jetzt soll der frühere BMW-Manager auch noch Chef bei Volkswagen werden - und den Konzern endgültig aus der Krise führen. Doch wer ist der Mann?

Es waren ungewohnt lobende Worte für einen Manager, der seinen Ruf als "harter Hund" hegt und pflegt. "Der ID Vizzion ist der emotionalste Volkswagen", sagte VW-Markenchef Herbert Diess, als er am Vorabend der Genfer Automesse das neueste Concept Car seiner Marke vorstellte. Mit allen technischen Voraussetzungen für das autonome Fahren gespickt, einem schicken Design und hochwertigem, voll vernetzten Innenraum. Und natürlich rein elektrisch angetrieben, versteht sich. Die metallic-rote Limousine soll die Zukunft von Volkswagen einläuten.

Eine Zukunft, die Diess wohl von einem anderen Posten aus gestalten wird. Einem höheren. Bei der Aufsichtsratssitzung am kommenden Freitag soll der 59-Jährige zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG berufen werden. Er folgt Matthias Müller nach.

Dass Herbert Diess eines Tages VW-Chef wird, war noch vor wenigen Jahren nicht abzusehen. Lange werkelte er an einer Karriere in seiner Geburtsstadt München: Als früherer Einkaufs- und amtierender Entwicklungsvorstand von BMW rechnete sich Diess gute Chancen aus, den scheidenden Vorstandschef Norbert Reithofer zu beerben.

Seine Qualitäten hatte Diess vielfach unter Beweis gestellt: Er sparte in nur vier Jahren vier Milliarden Euro im Materialeinkauf ein. Dabei - und später als Entwicklungsvorstand - setzte Diess auf agile Projektteams, um alte Strukturen aufzubrechen. Dennoch entschied sich der BMW-Aufsichtsrat Ende 2014 für Produktionsvorstand Harald Krüger als neuen Chef. Damit wurde Diess Opfer einer Methode, die er selbst nur allzu gerne anwendet: Der Aufsichtsrat hatte zwei Kontrahenten gegeneinander ausgespielt. Diess zog die Konsequenz und verabschiedete sich nach Wolfsburg.

Noch heute erzählt man sich in München von der "Best-Practice-Kalkulation" bei Verhandlungen mit Lieferanten. Diess gab einen Preis vor, zeigte einige Punkte auf, an denen gespart werden könnte und färbte das als "Best Practice" schön. Konnte der Zulieferer den Preis nicht erreichen, war er raus. Er wurde durch einen günstigeren Anbieter ersetzt - egal ob zuverlässiger Stammlieferant oder nicht. "Den Qualitätsabfall, der mit der Umstellung auf billigere Zulieferer einherging, hat er in Kauf genommen", sagt ein Lieferant.

Das ging über Jahre gut. Die Zahlen gaben dem Kurs von Diess Recht. Doch die Zulieferer waren wohl auch nicht ganz unbeteiligt, dass Diess 2012 das Vorstandsressort wechselte. Die Stimmung unter den Lieferanten war so mies, dass einige mit einem Lieferstopp drohten. Diess hatte beim Kostendrücken die rote Linie erreicht, das musste auch Vorstandschef Reithofer einsehen.

Seinen Spartrieb lebt Diess ...

