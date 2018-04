Liebe Leser,

die drohenden Strafzölle haben Salzgitter unlängst einen Dämpfer versetzt. Hinzu kam die korrekturbedingte allgemeine Abverkaufswelle. Doch es sieht so aus, als wäre jede Menge Substanz in diesem Unternehmen vorhanden, dass es solche Nackenschläge wegstecken kann. Die Aktie hat im Bereich von 40 Euro einen Boden gefunden, der tragfähig genug für eine Aufwärtsbewegung zu sein scheint. Wer sich als so hart im Nehmen zeigt, ist für ein Erholungspotential von bis zu 44 Euro, also ... (Stefan Klotter)

