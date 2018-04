Neues Signal der Entspannung im Handelsstreit: US-Präsident Donald Trump hat Chinas Präsident Xi Jinping gedankt. "Very thankful for President Xi of China's kind words on tarrifs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers", schrieb Trump am Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf Twitter.

"We will make great progress together!", ergänzte der US-Präsident. Xi hatte wenige Stunden zuvor Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes angekündigt. Auf dem asiatischen Wirtschaftsforum im südchinesischen Bo'ao versprach Xi geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen für ausländische Unternehmen. Er versicherte zugleich, China strebe keinen Handelsüberschuss an.