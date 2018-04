The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2018



ISIN Name



AU0000AQHHA7 APA GROUP 2072 FLR

JE00B5BCW814 UNITED CO.RUSAL DL -,01

US8781932004 TEARLAB CORP.NEW DL-,001