Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zusatzversicherungen im Gesundheitsbereich - Risikoschutz und Vorsorge werden hierzulande großgeschrieben. Umso wichtiger sind Entscheidungshilfen für den Verbraucher, wie der erstmalig vergebene Award "Deutschland Beste Versicherungen". Die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität zeichnen am Abend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz 30 Preisträger aus (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld, Mittwoch, 11.04.2018, 18:35 Uhr).



"Der Award ist ein Brückenschlag und zeichnet jene Unternehmen aus, die den besten Mix aus Qualität, attraktiven Konditionen und Service bieten. Mit unseren Partnern, den Versicherungsanalysten von Franke und Bornberg und den Serviceexperten des DISQ, sorgen wir so für Orientierung im komplexen Versicherungsbereich", so n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel.



Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg: "Der Wettbewerb um Kunden wird oft über den Preis ausgetragen, doch im Schadenfall will jeder gut versichert sein. Mit unseren 30 Analysten bewerten wir seit 22 Jahren Produkte bis ins Kleingedruckte und schaffen Transparenz, ob ein Angebot nur billig oder im besten Sinne Preiswert ist."



"In puncto Kundenorientierung bestehen in der Versicherungsbranche große Unterschiede zwischen den Unternehmen. Nur die Besten erreichen über alle Kontaktkanäle ein gutes Serviceniveau", bemerkt Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.



Gemeinsam mit der Ratingagentur Franke und Bornberg analysierte das Deutsche Institut für Service-Qualität die Versicherungsprodukte und -unternehmen. Die Produktanalyse führte Franke und Bornberg anhand von über 5.400 Untersuchungsdetails durch, wobei Qualität sowie Preise und Leistungen der Produkte die Bewertungsgrundlage bildeten. Die Unternehmen mit den besten Produkten wurden zusätzlich einem umfassenden Servicetest unterzogen, die verdeckt initiierte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Calls und -Mails) sowie Analysen der Internetauftritte umfasste. Die Auswertung basierte auf über 850 Servicekontakten.



Deutschlands Beste Versicherungen 2018 Produktbereich Preisträger (alphabetisch) Fahrzeugversicherung (Kfz, Motorrad) CosmosDirekt HUK-Coburg R+V Rechtsschutzversicherung ARAG WGV Haus und Heim (Privathaftpflicht, Hausrat, Wohngebäude) Axa Basler Versicherungen Gothaer HDI VHV Gesundheit (Vollversicherung) Barmenia Debeka Hallesche Hanse-Merkur Nürnberger SDK Gesundheit (Zusatzversicherung) Axa Barmenia Continentale Hallesche SDK Signal Iduna Reiseversicherung Envivas Hanse-Merkur R+V Travel-Protect UKV Risiko und Unfall (Risikoleben, Multirisk Unfall, Unfallversicherung) ARAG Barmenia DLVAG Interrisk Stuttgarter Württembergische Arbeitskraftabsicherung (BU, EU, Grundfähigkeit Plus, Grundfähigkeit) Allianz Axa Hannoversche HUK-Coburg Swiss Life Zurich Rente und Altersvorsorge (Basis, Riester, Privat) Allianz Alte Leipziger Continentale Debeka Gothaer Hannoversche HDI Nürnberger Württembergische



