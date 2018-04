FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Flugzeughersteller Boeing und Qatar Airways haben eine Absichtserklärung über den Kauf von fünf 777-Frachtmaschinen unterzeichnet. Gemessen am Listenpreis hätte dieser Auftrag einen Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar. Qatar Airways will nach eigenen Angaben in den Ausbau ihrer Frachtflotte investieren.

