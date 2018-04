Der Comstage MSCI World TRN ist aufgelegt, um in Aktien und sogenannte Derivate zu investieren. Er lehnt sich nach Angaben der Fondsgesellschaft am "MSCI Total Return Net World Index" an und versucht dementsprechend, Verluste zu vermeiden. Dies ist offensichtlich bestens gelungen. Charttechniker sprechen bei diesem Fonds von einem starken und durchgehenden charttechnischen Aufwärtstrend entlang einer beeindruckenden Aufwärtstrendgeraden. So lesen sich die Performancedaten relativ gut.

