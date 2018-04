Entgegenkommende Signale aus China im Handelsstreit mit den USA haben am Dienstag am US-Aktienmarkt für spürbare Erleichterung gesorgt. Nach einem verhaltenen Start in die Woche legte der Dow Jones Industrial um 1,79 Prozent auf 24 408,00 Punkte zu. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Bedingungen für Investitionen in Aussicht gestellt.

"Die Aussagen von Xi Jinping deuten daraufhin, dass das Land den Handelskonflikt mit den USA nicht verschärfen will", sagte David Madden von CMC Markets. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall: Mit den angekündigten Maßnahmen komme China den Erwartungen an den Finanzmärkten entgegen, die auf offene, weniger regulierte Volkswirtschaften setzten. Sollte Chinas führender Politiker tatsächlich die Handelsbarrieren senken, dürfte sich die Stimmung von Anlegern erheblich bessern, so der Analyst.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Dienstag um 1,67 Prozent auf 2656,87 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 legte um 2,22 Prozent auf 6615,87 Punkte zu./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0357 2018-04-10/22:16