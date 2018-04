Zuckerberg übernimmt im Datenskandal die Verantwortung. Bei der Anhörung im US-Kongress kündigte er an, alle Apps zu untersuchen, die Zugriff auf Facebook-Nutzerinformationen haben.

Zum Beginn einer zweitägigen Anhörung im US-Kongress hat sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag öffentlich für den aktuellen Datenskandal entschuldigt. "Es tut mir leid. Es war mein Fehler. Ich habe Facebook gegründet, ich leite die Firma und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert ist", sagte Zuckerberg am Dienstag vor dem Justiz- und Handelsausschuss des Senats.

Er übernahm bei der Anhörung die Verantwortung dafür, das Unternehmen Cambridge Analytica nicht am Sammeln der Daten von 87 Millionen Nutzern gehindert zu haben. Die mit dem Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump verbundene Firma soll die Daten benutzt haben, um Wahlen zu beeinflussen.

Facebook steckt im Zusammenhang mit dem Skandal um die Privatsphäre von Nutzern in der schlimmsten Krise seit der Gründung des Netzwerks 2004. Zuckerberg hat sich in der Vergangenheit ...

