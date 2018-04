SAN FRANCISCO (USA), 10. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProLynx LLC (San Francisco, Kalifornien) hat bekanntgegeben, dass es eine Mitteilung über die Gewährung eines Patents für seinen DNA Damage Response Enhancer PLX038 (PEG~SN-38) erhalten hat, der zurzeit in klinischen Studien der Phase I bei MD Anderson getestet wird. PLX038 ist ein Vorläufer-Medikament von SN-38, dem aktiven Metaboliten des Krebswirkstoffs Irinocetan, der während der DNA-Replikation Topoisomerase (Topo 1) hemmt und Replikationsstress sowie einen DNA-Schaden hervorruft. Die neu gewährten Rechte erweitern den umfassenden Patentschutz von PEG~SN-38-Konjugaten, die beta-eliminierende Adapter von ProLynx verwenden, in US-Patent 8.754.19.

DNA-schädigende Wirkstoffe wie PLX038 haben im Kontext der DNA-Schadensantwort (DNA Damage Response, DDR) und synthetischen Letalität eine neue Bedeutung erlangt. Um Bedrohungen zu bekämpfen, die von einem DNA-Schaden ausgehen, verfügen Zellen über Mechanismen, die das Vorhandensein eines DNA-Schadens signalisieren und dessen Reparatur fördern - dies wird zusammengefasst auch DNA-Schadensantwort genannt. Schadhafte Zellen bei der DDR zeigen - wie bei vielen Tumoren - eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber DNA-schädigenden Wirkstoffen wie zum Beispiel Topo-1-Inhibitoren. Solche Wirkstoffe können den DNA-Schaden bis zu einem Grad steigern, der für normale Zellen tolerierbar, für Krebszellen mit DDR-Defekten jedoch tödlich ist. Daher vergrößert ein effektiver Topo-1-Inhibitor den DNA-Schaden und fördert den Tod von Zellen mit DDR-Defekten - wie zum Beispiel Zellen, denen die DNA-Reparaturproteine BRCA, ATM oder ATR fehlen - oder in Zellen, die mit Inhibitoren für DDR-Bestandteile behandelt wurden - wie zum Beispiel PARP-, ATM- oder ATR-Inhibitoren.

PLX038 von ProLynx gibt SN-38 langsam ab, so dass Tumore dem DNA-schädigenden Wirkstoff SN-38 für lange Zeiträume ausgesetzt sind. Zusätzlich sammelt sich das Nanomolekül in Tumoren an und verbleibt dort für lange Zeiträume, um das Medikament langsam in hohen intratumoralen Konzentrationen abzugeben.

Die PEG~SN-38-Konjugate von ProLynx zeigen in Mausmodellen menschlicher Tumore mit DDR-Defekten und solchen, die mit DDR-Inhibitoren behandelt wurden, eine bemerkenswerte Antitumor-Wirkung. Zum Beispiel konnte im menschlichen BRCA1-Xenotransplantat MX1 eine einzelne, nicht-toxische Dosis das Tumorwachstum vollständig hemmen und massive Tumore auflösen. Gleichermaßen hemmte eine Kombination aus niedrig dosiertem PEG~SN-38 mit einem PARP-Inhibitor das Tumorwachstum vollständig und schrumpfte große Tumore. Darüber hinaus sensibilisierte eine niedrige Dosis PEG~SN-38 gefolgt von einem Zeitraum, der die Anreicherung im Tumor und systemische Elimination erlaubte, den Tumor, so dass eine Behandlung mit einem niedrig dosierten PARP-Inhibitor das Tumorwachstum vollständig hemmte.

Daniel Santi, Mitgründer und President von ProLynx, sagte, "PLX038 könnte ein allgemeiner Wirkstoff zur Verbesserung des selektiven Abtötens von Krebszellen mit bestimmten DDR-Defekten sein. Zusätzlich scheint PLX038 die Wirkung anderer Inhibitoren zu verstärken, die auf DDR-Bestandteile durch synthetische Letalität wirken, was darauf hindeutet, dass er in Kombination mit solchen Wirkstoffen verwendet werden könnte."

Über ProLynx : ProLynx LLC ist ein privates Biotechnologieunternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, das Systeme zur Arzneimittelabgabe für die Verlängerung der Halbwertzeit kleiner Moleküle, Peptide und Proteine entwickelt. Das Unternehmen nutzt seine Technologie, um die Halbwertszeiten von Arzneimittelkandidaten pharmazeutischer Unternehmen zu verlängern und die Eigenschaften patentfreier Therapeutika zu verbessern. ProLynx hat einen monatlich verabreichten GLP-1-Rezeptoragonisten in seinem präklinischen Portfolio sowie PLX038 in klinischen Studien der Phase I. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.ProLynxllc.com.

Daniel.V.Santi@gmail.com +1-415-552-5306 oder linda@pullanconsulting.com +1-805-558-0361

