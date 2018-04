Der Investor verkauft seinen Autozulieferer Federal-Mogul für 5,4 Milliarden Dollar an einen Konkurrenten.

Erfolgreicher Exit für Carl Icahn. Der Star-Investor verkauft seinen Autozulieferer Federal-Mogul aus Southfield im US-Bundesstaat Michigan an den Konkurrenten Tenneco für 5,4 Milliarden Dollar in bar und Aktien. Tenneco mit Sitz in Lake Forrest, Illinois, wird das neue Unternehmen dann in zwei separate börsennotierte Firmen aufspalten.

Eines soll sich um Antriebstechniken kümmern, das andere um das Geschäft mit Autoteilen. Sowohl Federal-Mogul als auch ...

