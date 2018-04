Andersen Global gibt mit Stolz das Debüt des Namens Andersen in Kenia bekannt, da Nexus Business Advisory Limited, eine Steuer- und Wirtschaftsberatungsfirma mit Sitz in Nairobi, zu einer ordentlichen Mitgliedsfirma von Andersen Global wird. Damit setzt Andersen seine strategische Expansion in Afrika fort, wobei Andersen Tax in Kenia als zweite afrikanische Firma den Namen Andersen übernimmt. In Kenia steht Andersen Tax unter der Leitung des geschäftsführenden Partners Philip Muema.

"Ich weiß die Bedeutung der Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern in aller Welt zu schätzen, und unsere Zeit mit Andersen, sowohl als Kooperationspartner wie auch jetzt als Mitgliedsfirma, hat unser gemeinsames Engagement für erstklassigen Service gezeigt. Die Einführung des Namens Andersen in Kenia läutet eine neue Ära für die Steuerpraxis auf dem ost- und zentralafrikanischen Markt ein", erklärte Muema. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den engagierten Fachleuten in der globalen Organisation, während wir in den Schlüsselmärkten Afrikas weiter wachsen und expandieren."

Max Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC, merkte an: "Die Einführung des Namens Andersen in Ostafrika ist der nächste Schritt in der Expansion und Stärkung der Plattform von Andersen in diesem wichtigen Markt. Das Team in Kenia verkörpert die Grundwerte unserer Organisation wie Führung, nahtlosen Service und Transparenz. Darüber hinaus ist Philip Muema ein Mitglied des Andersen Global Advisory Council, wo wir gemeinsam auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer globalen Organisation eingehen; wir arbeiten also eng zusammen, und ich setze höchstes Vertrauen in ihn."

Die Firma wird unter dem Namen Andersen Tax weiterhin Privatpersonen und Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in Ostafrika und Übersee in Steuer- und Unternehmensfragen beraten. Dazu gehören Dienstleistungen in Bezug auf Fusionen und Übernahmen, Due-Diligence-Prüfungen, steuerliche Beratung auf Verkäuferseite, Verrechnungspreise, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, internationale Steuern, Strategien für grenzüberschreitende Steuerfragen, Gerichtsverfahren in Steuerangelegenheiten sowie Strukturierung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2500 Fachleute weltweit und ist über Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 88 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

